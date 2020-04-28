هذا مافعله رئيس المريخ في رواتب اللاعبين والموظفين

شهاب محمد - الخرطوم - السوان اليوم :

اتخذ نادي المريخ خطوة بشأن رواتب اللاعبين والعاملين والموظفين لشهري مارس وأبريل في ظلّ توقف النشاط بسبب فايروس كورونا.ووفقًا للمصدر، فقد أكمل النادي ترتيباته من أجلّ تسليم اللاعبين مرتب شهر مارس، بينما قرّر منح العاملين والموظفين راتب مارس وأبريل.

وأكّد المصدر أنّ المرتبات سيتمّ صرفها خلال ساعات اليوم”الاثنين”، مبينًا أنّ النادي ملتزمٌ بسدادِ الرواتب دون تخفيض بقرار من رئيس النادي آدم سوداكال جلب له الإشادة من عشاق النادي.وكان اتحاد الكرة أوقف نشاط الدوري الممتاز في السابع عشر من مارس الماضي بعد قرار السطات بمنع التجمعات الجماهيرية ضمن مكافحة فيروس كورونا،ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد”48″ نقطة خلف المتصدر الهلال بثلاث نقاط.