توزيع (5400) جوال دقيق للمخابز بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية، هدي عباس عن توزيع 5400 جوال دقيق زنة 50 كيلو لمخابز الولاية خصصت منها 1400 جوال لمحلية مدني الكبري، عبر نظام المخزن الموحد. وأكدت هدى في تصريح لوكالة السودان للانباء الثلاثاء، أن وزارة المالية بالولاية شرعت في تطبيق قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتحديد مندوب من الولاية لإستلام حصص الدقيق المدعوم وتوزيعها . Advertisements وأشارت الى التدابير الجارية لإنطلاقة تطبيق نظام توزيع الدقيق المدعوم عبر الولاية مطلع شهر مايو المقبل، كاشفة عن طرح عطاءات لترحيل الدقيق خلال الفترة السابقة . وتوقعت مدير التجارة أن تشهد الفترة القادمة تحسناً في الإمداد اليومي من دقيق الخبز خاصة بعد دخول القمح المحلي لمرحلة التصنيع . وتستهلك ولاية الجزيرة يومياً 15 ألف جوال زنة 50 كيلو من الدقيق المدعوم، فيما يتراوح الوارد اليومي بين 3- 6 ألف جوال .

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