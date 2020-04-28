شكوى جديدة ضد المريخ في الفيفا

الخليج 365 :

أفادت مصادر موثوقة أن لجنة فض النزاعات أرسلت خطاباً لمجلس إدارة نادي المريخ تسلمه المجلس بالفعل يحوي مهلة لمدة (15) يوماً فقط للرد على شكوي كان قد تقدم بها البرازيلي ماركوس الذي تعاقد معه النادي ولم يستطع إضافته للكشوفات وانتظر لمدة (6) أشهر وفسخ المجلس عقده.

ويواجه المريخ خطر عقوبات مغلظة من لجنة الانضباط التي تنتظر تحويل ملف دونو كوكو الذي كان قد تقدم بشكو هو الآخر.. وحال لم يستطع مجلس المريخ تقديم دفوعات مقنعة فسيتم

تحويل الملفات للجنة الانضباط ليكون النادي على بعد خطوات من عقوبات صارمة بعد أن كان قد تعرض لعقوبة بالحرمان من التسجيلات الموسم قبل الماضي.