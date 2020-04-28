الصافرة تقود آلاء من الهندسة إلى التحكيم

الخليج 365 :

من الهندسة الزراعية إلى التحكيم.. تتابع السودانية آلاء عبدالصمد مشوارها بنجاح مع الصافرة في الدوري السوداني بفئاته المختلفة، لتتخطى جميع الصعوبات المرتبطة بنظرة المجتمع والتقاليد لوجودها في «المستطيل الأخضر»، حيث نالت الإعجاب بحصولها على الشارة الدولية في 2014 لتتقدم خطوات مهمة بإدارة مباريات نسائية دولية خارج السودان بالثقة الكبيرة في قدراتها وثقافتها الواسعة في قوانين التحكيم. وكشفت آلاء أنها تواجه غضب اللاعبين على قراراتها خلال إدارتها لمباريات دوري الرجال في الدرجات المختلفة بإشهار البطاقات الملونة حسب الخطأ الذي يحدث في الملعب، وتضطر إلى البطاقات الحمراء، ولا تعير صافرات الاستهجان التي تصدر من المدرجات أدنى اهتمام، لأنها تدرك أن الجميع لا يتقبلون القرارات التحكيمية حسب رؤية كل طرف في الفريقين. وقللت عبدالصمد بحسب صحيفة صوت الامة من الانتقادات التي توجه للمرأة التي انخرطت في الأنشطة الرياضية المختلفة وقالت«المجتمع سيدرك مع مرور الوقت أن المرأة التي أكدت جدارتها في كل الميادين وأصعب أجواء التحدي قادرة على تخطي هذه الصعوبات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه رغم التطور الهائل في الحياة، فإن نظرة الاستغراب لم تغب عن الواقع المرتبط بعملها في المجال التحكيمي، وقد تجد الاستنكار من قبل البعض باعتبار أن المرأة دائماً مكانها في البيت. وأضافت: لو خضعت المرأة لنظرة بعض فئات المجتمع، فإنها لن تستطيع التقدم لمشاركة الرجل في تحمل المسؤولية والبحث عن الواقع الأفضل في التعليم والتميز والإنجاز. ورداً على سؤال حول مسيرتها التحكيمية قالت: البداية كانت في 2004 بحكم متابعتي منذ وقت مبكر لكرة القدم، وكان التدرج الطبيعي خلال السنوات التالية في الدرجات الثالثة والثانية والأولى حتى نيل الشارة الدولية في 2014 وفخورة بأن حصيلتي التحكيمية كانت جيدة في 2019 -2020 بإدارة أكثر من 20 مباراة، كما أن المحطة البارزة والمهمة بإدارة مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية بين مصر وتونس، ثم رواندا ونيجيريا، والشيء الجيد أنني تابعت دراستي الجامعية حتى حصلت على بكالوريوس الهندسة الزراعية 2010.