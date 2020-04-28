هيئة السوكي الزراعية : شركتنا لا يجوز حلها

الخليج 365 : كشف عضو شركة منتجي هيئة السوكي الزراعية بكري محمد توم أن شركة منتجي السوكي مكونة بقانون 2015م للشركات السودانية ويحق للكافة تكوين شركات حسب اللوائح والقوانين، وقال بحسب صحيفةـ(السوداني) إنه بموجب هذا القانون اجتمع 21 مزارعاً من هيئة السوكي الزراعية وقاموا بانشأ شركة خاصة باسم شركة منتجي السوكي الزراعية وهؤلاء الذين كونوا الشركة مزارعون وهنالك نظام أساسي لتكوين الشركة لتوزيع الأسهم وفق القانون أورنيك ٧ للمسجل التجاري وأورنيك 28 وأورنيك 3 يصدر هذه الأرانيك لتثبت ملكية الأفراد، مشيراً إلى لجنة التفكيك أصدرت قراراً بحل مجلس الإدارة ولجنة التفكيك أعطيت صلاحيات الحل منذ بداية الإنقاذ إلى إبريل ٢٠١٩م وهذه الشركة تم تكوينها منتصف شهر أكتوبر 2019م م أي بعد 6 أشهر من قيام الثورة، مبيناً أن حل مجالس الإدارة يتم عبر المؤسسين المكونين الشركة وعددهم 21 مزارعاً وحالياً تم حجز ممتلكات الشركة وحجز مجلس الإدارة وقامت اللجنة بقفل المباني دون إخطارهم بخطاب للمدير العام وتم طرد العاملين بها المادة السابقة حركة حق تدعو لجبهة شعبية من قوى الثورة لحماية الموانئ المقالة القادمة يوناميد توصي بنشر عناصر شرطية مع البعثة السياسية

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