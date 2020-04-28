حركة حق تدعو لجبهة شعبية من قوى الثورة لحماية الموانئ

الخليج 365:

دعت حركة القوى الجديدة الديموقراطية(حق) إلى تكوين جبهة شعبية من قوى الثورة في ولايات شرق السودان من أجل حماية موانئ وأصول وسواحل البلاد والوقوف سداً أمام أي محاولة للاستيلاء عليها قبل أي طرف أجنبي.

وقالت (حق) في بيان لها إنها تدعو تحالف الحرية والتغيير وبجانبه المقاومة وكافة قوى الثورة للعمل معا لاستصدار تشريع دستوري يحظر نهائياً التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإدارة أو الرهن أو بأي شكل يمس السيادة الوطنية أو يؤثر سلباً على حياة ومصالح المواطنين في أي من الموانئ والأصول الحالية والمستقبلية على ساحل البحر الأحمر.

وكشفت (حق) في بيانها عن محاولات تجري منذ ما قبل سقوط الإنقاذ وما تزال، من قبل قوى إقليمية للاستيلاء على موانئ البلاد في الشرق، وعلى ساحلها على البحر الأحمر بأكمله، عن طريق الشراء أو الاستئجار أو الإدارة أو الرهن أو بدعوى حماية أمن البحر الأحمر أو الاستثمار، .

وأضافت (حق) انها تستغل في ذلك من وصفتهم بالعملاء المحليين، من ضعاف النفوس، وأضافت إنهم على استعداد لبيع السيادة الوطنية بدراهم معدودات، وأن هذه الجهات الاقليمية تستغل الضوائق المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعمل على استفحال هذه الضوائق لزيادة الضغوط على الحكومة لتخضع لمخططاتهم.(الجريدة)