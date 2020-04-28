ابوالمجد يطالب بتشريع قانوني لحقوق الاطباء في ظروف العمل بمواجهة الكورونا

الخليج 365:

طالب رئيس حزب تحالف الشعب القومي د.عثمان ابو المجد الحكومة بتوفير كافة المعينات والمستلزمات الصحية اللازمة للاطباء وللمستشفيات لمواجهة جائحة كورونا .

ودعا ابوالمجد الي تشريع قانون يحافظ علي الطبيب ويوفر الامان وحماية حقوقه المعنوية والمادية مع توفير الامكانات التي تعينه في اداء واجبه وتضمن له مستوى الوقاية الذي يحميه ووصف ابوالمجد الاطباء بانهم خط الدفاع الاول في مواجهة الكوارث الصحية التي تنجم عنها الوبائيات والامراض المستدامة او الموبوءة، وبجانب المهددات الصحية يتعرضون لمخاطر الاعتداءات اثناء عملهم.

وقال بحسب صحيفة “اخبار اليوم”، ان الوثيقة التشريعية حددت معالم التشريع في الفترة الانتقالية واعتمادا علي المجلس السيادي ومجلس الوزراء ولا يجوز تاخير هذا القانون من قبل الجهات المعنية حتي يتمكن الاطباء من اداء عملهم وسط اجواء معافية وتحت حماية القانون.

واشار الخبير السياسي ابوالمجد الي ضعف وهشاشة النظام الصحي بالبلاد ، بالاضافة الي نقص الامكانات في الجوانب الوقائية وقال ان ذلك يشكل نقطة نقص يمكن ان تقود الي تقاعس الاطباء عن اداء عملهم.

ويرى ابوالمجد ان الظروف المحيطة بالطبيب تجعله مكتوف الايدي وكذلك التبعيات التي تحدث داخل البيئات الصحية والمستشفيات من نقص.