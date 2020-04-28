قرار بحل اللجنة الاقتصادية بالنيل الازرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف اليوم قراراً بحل اللجنة الاقتصادية المكونة بموجب القرار رقم (82) لسنة 2019م والتي تم تكليفها للإشراف على إستلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية في الفترة السابقة ووجه القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .

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