تعرف على السفير السوداني الجديد في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوردت صحيفة “عكاظ السعودية” تعريفاً بالسفير السوداني الجديد في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه جرت تسمية السفير عادل بشير حسن بشير، سفيرا فوق العادة، ومفوضاً للسودان لدى السعودية.

وأوضحت “عكاظ” “أن السفير عادل بشير تدرج في عدة مهمات في محطات خارجية، منها مستشاراً في سفارة السودان بالقاهرة، وسفيراً فوق العادة في المجر عام 2015م، كما ترأس عدة إدارات في وزارة الخارجية، منها إدارة الشؤون الأوروبية، وإدارة السلام والشؤون الإنسانية، وأخيرا مدير المكتب التنفيذي بالوزارة”.

وأضافت: “بعد 8 أشهر من قرار الحكومة السودانية الانتقالية إنهاء مهمة سفير السودان السابق في السعودية، عبدالعظيم محمد الصادق الكاروري، والذي لم يباشر سوى 5 أشهر في مهامه، قبل أن يتم الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي 2019، أفصحت وزارة الخارجية السودانية رسميا (الإثنين) بهوية السفير الجديد المرشح لسفارة السودان بالرياض، مؤكدة أنها أخذت موافقة الجهات المختصة في السعودية على ذلك”.