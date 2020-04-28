تعيين مدراء للطوارئ وصحة البيئة والخدمات الصحية بالدالي والمزموم

أصدر د. الهادي عوض مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بسنار قرارات اداريه قضت بتعيين علاء الدين يوسف محمد مديراً للطوارئ والاوبئة.. والمقداد محمد جاد الله مديرا لصحة البيئة.. ومهند حسن عطاالمنان مديراً للخدمات الصحية لمحلية الدالي والمزموم. وأكد مدير الرعاية الصحية الأساسية بحسب سونا، أن التعيينات جاءت بعد إعتذار مديري الطوارئ وصحة البيئة عن التكليف لظروف أسرية مبيناً ان كل القرارات الإدارية تصب في اطار تجويد العمل والإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن خاصة والولاية في حالة طوارئ صحية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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