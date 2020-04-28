وزير الزراعة يعلن تسليم 165 ألف طن قمح للبنك الزراعي

التاريخ: 28-أبريل-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أعلن المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية عن تسليم مزارعى مشروع الجزيرة 165 ألف طن من القمح للبنك الزراعى حتي الآن . وقال في تصريح بحسب سونا، أن عمليات التسليم للبنك مستمرة ، وان حصاد محصول القمح بالمشروع وصل نسبة 80%. Advertisements وأشار الوزير للجهود التى بذلت لتوفير الجازولين بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين لتكثيف ترحيل القمح وإيفاء المزارعين بالتزاماتهم للبنك الزراعى . وأعرب عن أمله توفير صوامع ومطاحن بمناطق الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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