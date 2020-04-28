صدق أو لا تصدق: وزير خارجية النظام المخلوع ما زال على رأس الوزارة

كتب الصحفي بصحيفة عكاظ السعودية الزميل أحمد سكوتي في صفحته في “تويتر” تغريدة يستغرب فيها من وجود وزير خارجية النظام المخلوع على رأس الوزارة، حسب موقعها الرسمي.

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وقال سكوتي في تغريدته بسحب صحيفة التحرير: “صدق أو لا تصدق بعد شهور من التخلص من المخلوع، وبعد أيام من إعفاء الطابور الكيزاني في الخارجية حسبما أعلنت لجنة إزالة التمكين، لازالت الخارجية تعترف بالدرديري وزيراً”.

الوزير المعني هو الدرديري محمد أحمد آخر وزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير الذي اُطيح

به نتيجة ثورة ديسمبر المجيدة في 11 أبريل 2019م. وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن حل الحكومة الاتحادية

وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في نهاية فبراير 2019م، وعيّن محمد طاهر إيلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي، وبعدها اعلن إيلا التشكيل الوزاري الجديد لحكومة” سميت حينها بحكومة “الكفاءات الوطنية”، وضمت21 وزيراً اتحادياً، وعلى رأسهم الدرديري محمد أحمد الذي عين وزيراً للخارجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)