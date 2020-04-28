السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

الخليج 365:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس السيسي، وأوضحت أن القرار جاء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، في بيان لها تسجيل عدد كبير من الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 20 حالة وفاة جديدة و248 حالة مصابة بالفيروس القاتل.

RT