بشأن احتواء كورونا… صدمة من منظمة الصحة العالمية لسكان العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مجددا على أن نهاية جائحة وباء كورونا المستجد لا يزال أمامها وقت طويل.
وقال غيبريسوس: “كان على العالم الإنصات بتركيز إلى منظمة الصحة العالمية. حالة الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات”.
وأوضح غيبرييسوس أن المنظمة لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها، كما عبر عن خوفه من تداعيات فيروس كورونا على الخدمات الطبية الأخرى.
وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى أن أغلب الدول حول العالم لا تزال في المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف غيبرييسوس أن أغلب سكان العالم عرضة للإصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس.
وأتم غيبرييسوس “أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.
يذكر أن المنظمة أوصت برفع أي إجراءات للعزل بشكل تدريجي، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.
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