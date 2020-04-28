وزير الدفاع الإيراني يدعو لتدوين التجارب الخاصة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، عن الاختبار الذي تعرضت له إرادة الشعب والمسؤولين في إيران، بسبب فيروس كورونا.

قال العميد أمير حاتمي، إن الكادر الصحي في بلاده سجل “مفخرة وطنية بحضوره الشجاع في مواجهة كورونا”، حسب وكالة “إرنا”.

وتفقد حاتمي مستشفى الشهيد جمران في طهران، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن “وزارة الدفاع تولي أهمية خاصة لصحة وعلاج أفراد القوات المسلحة وعوائلهم، وتخصيص ميزانية جيدة للمستشفيات العسكرية الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمات التي تقدمها”.

ووجه الوزير دعوة بتدوين كل التجارب والنتائج التي يتم التوصل إليها في مواجهة كورونا “لمواجهة تهديدات مماثلة قد تظهر في المستقبل”.