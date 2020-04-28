استقرار توزيع حصص الدقيق للمخابز بواقع (6619) جوال يومياً

أكدت غرفة الطوارئ الصحية بمحلية الخرطوم يوم الاثنين, استقرار الأوضاع الخاصة بدرء جائحة كورونا.

وذكرت بحسب صحيفة السوداني, ان ذلك, نتيجة للتنسيق المحكم وتفعيل الآليات المشتركة بين جميع جهات الاختصاص لاحتواء الفيروس والحد من انتشار الوباء في المناطق المستهدفة وفقاً للتوجيهات الصادرة من الولاية والمركز.

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وأكدت المديرة التنفيذية للمحلية عواطف عثمان النور، رئيسة الغرفة، استقرار توزيع حصص الدقيق للمخابز بواقع (6619) جوالا يومياً الأمر الذي انسحب عليه تراجع ملحوظ في الصفوف أمام المخابز، فضلاً عن انتظام تزويد محطات الوقود البنزين والجازولين يومياً مما قلل من الازدحام والتدافع حول المحطات والتي قد تمثل حاضنة لنشر الوباء.

ومن ناحية اخرى أكد المدير التنفيذي للمحلية مواصلة إنفاذ برامج طوارئ الخريف وإصحاح البيئة بجميع الوحدات الادارية خلال ساعات الحظر بالاستفادة من خلو الطرق والمرافق العامة من حركة المواطنين والمركبات مما ساعد في سرعة العمل ومضاعفة الجهد والانجاز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)