المصابة بكورنا آمنة عبد الله عوض الله: أنا أم الحالة ( 33) وكلانا اصابته جاءت نتيجة الإنتشار المجتمعي!!

الاستاذة آمنة عبد الله عوض الله المصابة بفيروس كورنا بمركز العزل بجبرة بالرغم من أنها ضمن الحالات المرصودة في كشف المصابين بوزارة الصحة وبكشوفات مركز العزل بجبرة ، ولكن عندما طلبنا منها أثناء الحوار رقم حالتها ، قالت إنها غير متأكدة منه وطلبت من ادارة المركز والمشرفين رقم حالتها الا انهم رفضوا ذلك وردوا عليها (ليه عايزه رقم الحالة… عشان تتكلمي للجرايد ) ، وفشلت كل المحاولات في الحصول على رقم الحالة ومع ذلك تحدثت آمنة بطريقة ايجابية عن مركز العزل، وقالت إنها لاحظت اهتماماً كبيراً من المسؤولين فيه بالمرضى، وأن النظافة أصبحت تتم بصورة يومية ، وهناك جهود مقدرة في تقديم الخدمات وشكرت كل العاملين بمركز العزل للجهود المبذولة من أجل صحة المواطنين، فهي أم ومربية ومعلمة تعمل في مجال التدريس لاكثر من 37 عاماً تدرجت فيها لمنصب كبير الموجهين بمحلية ولاية الخرطوم.

وآمنة تنحدر من منطقة القليعة بالقرب من مدينة شندي تعرضت للاصابة في بداية شهر ابريل إثر خروجها من المنزل لصرف راتبها الشهري كما أن إبنها الأصغر خرج أيضاً لشراء هاتف جوال من السوق العربي، وعندما عادوا الى المنزل شعروا بالأعراض لكنهم لم يتصلوا بالكول سنتر بل توجهوا الى المستشفى مباشرة وعندما أخذ الاطباء عينه لكل واحد منهم جاءت النتيجة ايجابية ، ولكن هل توقف الأمر عند خبر باصابتهم بفيروس كورنا ؟؟ هذا وغيره تكشف الاستاذة امنه تفاصيله في حوارها مع (الجريدة) :

*مرحبا بك احكي لي قصة اصابتك منذ بدايتها ؟

أنا الاستاذه آمنة أعمل في مجال التدريس لأكثر من 37 عاماً من منطقة القليعة بالقرب من مدينة شندي أسكن شرق النيل الجريف، الحقيقة أنا أعيش في منزل الاسرة ولدي من الاولاد اثنين احدهم متزوج وهو وزوجته واطفاله الثلاثه يعيشون معنا في هذا البيت ، وكنت قد استقبلت ايضا في البيت اشقائي الذين قدموا من شندي، وكنت بطلع في الحلة في شرق النيل عادي، ولكن قبل يوم الاصابة مشيت أصرف مرتبي وذهب معي إبني الاكبر بسيارته أما ابني الاصغر وهو طالب طب في السنة الثالثة خرج ايضا إلى السوق العربي وعدنا إلى البيت جميعاً وفي اليوم الثاني شعرت ببعض الاعراض وابني ايضا شعر باعراض مختلفة وذهبنا الى المستشفى سويا واكد الفحص ان كلانا مصاب بفيروس كورونا.

*هذا يعني انك لاتعلمي من الذي اصابه الفيروس قبل الاخر؟

نعم لاندري ولم يثبت من هو الذي اصيب أولاً ومن الذي نقل العدوى لللآخر.

هل قمتي بالاتصال بالكول سنتر ام انك ذهبت فورا للمستشفى ؟

لم اتصل أبداً على الكول سنتر.

*لماذا ؟

لأني ما اتوقعت يكون عندي كورونا.

*الى أي مستشفى ذهبتي في الخرطوم؟

ذهبنا بسيارة ابني الاكبر إلى مستشفى المعلم وكنا نرتدي كمامات ودخلنا الى العنبر وعندما جاءت الطبيبة وسألتني قلت لها إني اشعر بحمى وصداع وابني ايضاً يعاني من أعراض تشبه أعراضي لكن فيها اختلاف بسيط ، بعدها تناولنا بعض العلاجات حسب ارشادات الطبيب.

*هل دخلتي العنبر مباشرة أم ذهبتي إلى الطبيب؟

ذهبنا الى العنبر لأني كنت تعبانه شديد وكان في زحمة كثيرة في المستشفى.

*كم ساعة مكثتيها في العنبر حتى زيارة الطبيب ؟

قعدت أكثرمن ساعة.

*هل كان في العنبر مرضى ؟

نعم كان في مجموعة من المرضى، كان يقف معهم الاطباء لتقديم العلاجات، وقبل ان يزورنا الطبيب خرج المرضى عدا امرأة واحدة مصابة بالسرطان ، وبعد خروج الجميع اصبحنا أنا وهي وولدي بعدها جاء الى فريق الوبائيات لاخذ العينة ، وتم تبليغي بالنتيجة الساعة 2 صباحا وجاء المدير الطبي الى العنبر وأخبرني بطريقة مزعجة لم يقدر ويحترم مشاعري.

كيف ؟

قال لأبني (ياولد تفضل دي النتيجة الحاجه دي طلعت كورونا وانت ذاتك بتكون كورونا خلي ياخدو منك عينة ويشوفو طريقه للتعامل مع اسرتكم والناس الخالطوكم شوفو ليهم طريقة ولم يستمع حتى لاسئلتنا وذهب وبمجرد سماعي لحديث الدكتور وجدت نفسي على الارض من شدة الصدمة لاصابتي واصابة ابني في نفس الوقت وطريقة الطبيب واسلوبه وظللت ابكي وحالتي النفسية تدهورت جدا).

*بعد ان جاءت النتيجة ايجابية هل تم عزلكم او عزل المريضة ؟

لا لم يتم عزلنا ولاعزلها وانا طالبت السستر والطبيبة بتحويل المريضة من العنبر حتى لاتصاب وقلت ليها لازم تشيلو الزولة دي وتحولوها لكن تفاجات ان المستشفى قامت بحجر الطبيبة والسستر في الطابق الاعلى وتركونا نحن والمريضة في العنبر ولم يزورنا احد.

*كم ساعة قضيتي في العنبر حتى تم تحويلكم الي مركز العزل ؟

ثلاثة ايام

*هل تقولين أنك قضيتي ثلاثة أيام بمستشفى المعلم رغم تأكيد اصابتك ؟

نعم انا دخلت مستشفى المعلم السبت وجئت هنا مركز العزل الثلاثاء ولم تقم المستشفى بتحويلي فبعد ان قضينا ثلاثة ايام في العنبر ولم يزورنا احد حتى الحمام كنت انظفه بنفسي لم اجد ما اشكو اليه والاطباء هربو جميعا من المركز اخيرا اتصلت بزولة بعرفها هي من بلغت لي مركز العزل جبرة وجابوا لينا اسعاف ونقلونا الى المركز وعند خروجنا قلت للمدير الطبي كيف تقومون بعزل الطبيبة والسسترة ولم تعزلو ابني والمريضة التي كانت معي ام انكم تخافون على الاطباء ولاتخافون على المرضى قال لي : لم نعزلهم عنك لانو مافي مكان فاضي

Advertisements

*هل تم نقل إبنك معك ؟

لا انا دخلت العنبر الثلاثاء وابني جاء الاربعاء.

*ماذا حدث بعدها ؟

ذهبنا فقط الى مركز العزل ولم اشتكي الدكتور لانه هو المدير الطبي بمستشفى المعلم وبعد دخلت مركز العزل كنت اعاني من حالة نفسية سيئة.

*هل تم عزلك فورا في المركز ؟

نعم عزلوني في عنبر مع حالة تانية قريبة لحالتي طبعاً المركز مقسم لفئات لانو المرض والعلاج حسب صحتك ومقدرتك على المقاومة ، في ناس حالتها أحسن من ناس تانية وفي ناس عندها امراض مزمنه بكونو عايزين رعاية خاصة في عنبر ناس وفي عنبر العناية البسيطة وعنبر لعناية المتاخرة ، بعدها زارتني سستر وطبيبة واعطوني الكلوروكين ومضاد حيوي ودربات بندول.

*وماذا عن ابنك ؟

ابني دخل العزل بعدي بيوم ولم يبق فيه الا خمسة ايام لانو كانت مقاومته قوية يمكن لأن عمره لم يتجاوز عشرين عاماً.

*هل مازال هنالك اهمال للمرضى في مركز العزل من ناحية الخدمات؟

لا المركز بعد عكسكم لكثير من الاشياء في صحيفتكم وماتحدثتوا عنه من اهمال، حدثت اشياء لافته في المركز واصبحت النظافة والتعقيم تتم في اليوم اكثر من مره ويتعاون معنا العاملين والاطباء والادارة بصورة طيبة ، فقط ألوم ادارة المركز في انهم لم يتعاونوا معي ورفضوا اعطائي رقم حالتي فانا مريضة لاعرف رقمي وهذا ليست انني خارج قائمة المصابين بل رفضوا اعطائي الرقم مخصوص وقالو لي عشان تمشي تكلمي (الجرايد) لانو من حوار الحالة 19 اصبحوا يخفوا عننا المعلومات حتى لانتحدث في الصحف على الرغم من أن نظرتي لمركز العزل ايجابية ولكن للأسف هذا الذي حدث.

*وماذا عن ناس البيت هل تم حجرهم ؟

اتصلت على ناس الوبائيات ذهبوا الى البيت وعملو تعقيم ليهم وللمنازل المجاورة واخضعوهم الي الحجر المنزلي وحتى الآن مرت عشرة ايام عليهم.

*الآن كيف صحتك ؟

الحمد لله صحني كويسه لكن مازلت بمركز العزل انتظر بعض نتائج الفحوصات .

*وماذا عن الاطباء الذين تم عزلهم في المعلم ؟

الاطباء طلعت نتيجتهم سلبية ولكن المريضة توفت الي رحمة مولاها.

*هل لديك اي رسالة الي وزارة الصحة؟

نعم ياريت الاطباء يراعو لمشاعر المريض النفسية أو تستعين الوزارة بمرشد نفسي يتابع الحالات نفسيا بجانب الاطباء لانو في مرضى بيكون الواحد عندو سكري او ضغط وممكن طريقة الابلاغ تأثر على حالته الصحية كما انني اوصى المرضى باحترام الطبيب ومساعدته في اداء الواجب ووصية للناس خليكم بالبيت لانو كورونا بقت في الشارع تجاوزت مرحلة المخالطة ولو اصابتك كورونا خلي ايمانك بربنا قوي وعليك بالقران والقرب من الله.

حوار: صباح محمد الحسن

الخرطوم: (صحيفة الجريدة)