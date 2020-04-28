 نبيل أديب: نشر تحقيق لجنة فض الاعتصام خلال اسبوعين بعد رفع الحظر

التاريخ: 28-أبريل-2020
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كشف الأستاذ/ نبيل أديب عبدالله رئيس لجنة فض الاعتصام بأن التقرير الختامي سيصدر خلال اسبوعين او ثلاثة بعد نهاية حظر التجوال الصحي و أكد على انه لن يحتاج الى تجديد الثلاثة أشهر المنصرمة مرة أخرى ووصف الحملة التي قام بها بعض المحامين ضده بأنها حملة قام به محامين مدفوعين بأحقاد شخصية.
وقال أديب بحسب صحيفة الجريدة: حتى العريضة التي كتبوها مارسوا فيها احتيال الكتروني سنواجهه بالقانون ، ونعي على المذكرة التي رفعت للسيد رئيس الوزراء بأنها غريبة فرئيس الوزراء يمكن ان يعزلني من اللجنة و لكنه لن يعزلني عن المحاماة وتساءل : هل القضية عندهم هي اللجنة أم هي المحاماة ؟ و لم يستبعد أديب شبهة ان الحملة خلفها الفلول والهوس الديني و الحاقدين وأشار إلى أن الربط بينه و بين الاستاذة رجاء نيكولا و محاولة الزج بها يعطي اشارات سالبة و تمني أن لا تكون أنها مداخل للفتنة الطائفية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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