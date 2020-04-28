مصادر تؤكد وجود تصريح مسجل للدكتور المقبول حول الطائف والمعمورة كاكثر المناطق تسجيلا لحالات الإصابة

التاريخ: 28-أبريل-2020
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تؤكد صحيفة السوداني الدولية، أن لديها تصريح خاص مسجل من د. بابكر احمد المقبول مدير وزارة الصحة والذي قال فيه إن الطائف والمعمورة اكثر المناطق تسجيلا لحالات الإصابة ب(كورونا) في الولاية.
وكانت وزارة الصحة الاتحادية بحسب صحيفة السوداني الدولية، قد نوهت أمس إلى عدم صحة ما أوردته بعض الصحف الالكترونية والمواقع بتاريخ 25 أبريل 2020م على لسان الدكتور بابكر أحمد المقبول مدير عام إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الإتحادية بأن مناطق الطائف والمعمورة بالخرطوم شرق أكثر مناطق الولاية تسجيلاً لحالات كورونا بالولاية، واكدت الوزارة أن د. المقبول لم يصرح لأى وسيلة من وسائل الإعلام بتصريح صحفى كهذا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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