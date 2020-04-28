التاريخ: 28-أبريل-2020
0 مشاهدة
أوردت صحيفة “عكاظ السعودية” تعريفاً بالسفير السوداني الجديد في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه جرت تسمية السفير عادل بشير حسن بشير، سفيرا فوق العادة، ومفوضاً للسودان لدى السعودية.
وأوضحت “عكاظ” بحسب صحيفة التحربر “أن السفير عادل بشير تدرج في عدة مهمات في محطات خارجية، منها مستشاراً في سفارة السودان بالقاهرة، وسفيراً فوق العادة في المجر عام 2015م، كما ترأس عدة إدارات في وزارة الخارجية، منها إدارة الشؤون الأوروبية، وإدارة السلام والشؤون الإنسانية، وأخيرا مدير المكتب التنفيذي بالوزارة”.
وأضافت: “بعد 8 أشهر من قرار الحكومة السودانية الانتقالية إنهاء مهمة سفير السودان السابق في السعودية، عبدالعظيم محمد الصادق الكاروري، والذي لم يباشر سوى 5 أشهر في مهامه، قبل أن يتم الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي 2019، أفصحت وزارة الخارجية السودانية رسميا (الإثنين) بهوية السفير الجديد المرشح لسفارة السودان بالرياض، مؤكدة أنها أخذت موافقة الجهات المختصة في السعودية على ذلك”.
الحرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر من هو السفير السوداني الجديد في السعودية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.