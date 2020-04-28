لجنة أطباء الجزيرة تعلن حجر وحجز ( 83) كادر طبي بالولاية

أعلنت لجنة اطباء ولاية الجزيرة فرعية مستشفيات ود مدني، حجر وحجز ( 83) كادر طبي، فيما طالبت بنقل الحالات المصابة بكورونا لمراكز عزل بالخرطوم لتهالك النظام الصحي بمدني.

وقالت فرعية مستشفيات مدني، في بيان بحسب صحيفة الوطن، أمس ، أن متابعة لجنة الطوارئ و اللجنة الفنية العليا ووزارة الصحة للقرارات الصادرة لا يرتقي لمستوى الكارثة، و أن خلل إدارة الوبائيات بات واضحا، وأن ذلك يتمثل في عدم جاهزية غرف العزل وعدم المتابعة المفترضة للمرضى المحتملين وحالات الإختلاط.

وأكدت تحويل ( 6) حالات مشتبهة لغرف العزل في قسم الصدرية، ووجود حالتين ايجابية في غرف العزل قسم الصدرية، مع حجز ( 61) كادر طبي احترازيا حتى الآن، و حجر ( 22) كادر طبي منزليا، بالإضافة إلى أخذ عينات فحص لعدد ( 40) كادر طبي.

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وأشار البيان إلى أنه لم يصدر أي تعميم بخصوص فحوصات الكوادر الطبية من وزارة الصحة حتى لحظة كتابة البيان، وشددت فرعية مستشفيات مدني على أن حماية الكوادر الطبية العاملة هو أساس مقاومة انتشار وباء كورونا ، ويجب أن يكون الأولوية في مهام اللجنة الفنية العليا بتوفير كآفة أدوات الحماية اللازمة، وأن عدم جاهزية عنابر العزل حتى الآن سيتسبب في انتشار المرض من الحالات الإيجابية للحالات المشتبهة، وأن سوء إدارة عنابر العزل بقسم الصدرية و عدم إداراتها بالشكل المناسب الذي يحفظ حماية المصابين يتسبب في زيادة نسبة الإصابة المجتمعية، بجانب أن الخلل الواضح في تعامل إدارة الوبائيات مع الحالات المحتملة والحالات المخالطة ، يزيد من احتمالات انتشار المرض.

وأورد البيان جملة مطالب من ضمنها توضيح وضعية الكوادر الطبية المحجوزة احترازيا وتوضيح نتائج الفحوصات، فصل عنابر عزل الصدرية عن مستشفى ود مدني العام بشكل عاجل، تحويل المرضى الذين أوضحت فحوصاتهم إصابتهم بالمرض إلى عنابر عزل ولاية الخرطوم لعدم جاهزية عنابر العزل بالولاية، توفير كآفة أدوات حماية الكادر الطبي العامل عاجلا حسب البروتوكول، توفير سكن خاص بالكوادر العاملة في عيادات الفرز والعزل، مراجعة وتقييم أداء إدارة الوبائيات ؛ واتخاذ القرار اللازم للفشل المتكرر لتلك الإدارة، إلزام إدارات المستشفيات بإنشاء وحدات فرز المرضى لحماية الكادر العامل وضمان استمرار الخدمة، تخصيص مستشفى لمعاينة مرضى الجهاز التنفسي بما يضمن تقليل الضغط على المراكز المتخصصة، تفعيل المتابعة المباشرة للازمة من قبل لجنة الطوارئ واللجنة الفنية العليا والادارة العامة لوزارة الصحة ولاية الجزيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)