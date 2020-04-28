فيديو.. عمرو أديب يحاور مدير تلفزيون السودان عن خطأ الأذان.. المدير “لقمان”: خطأ فادح، أنا شخصياً أفطرت على الأذان قبل موعد الافطار

قال الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، (حدث موقف غريب شوية في تلفزيون السودان، الناس فطرت بدري 10 دقائق وطبعاً وارد أنه الأخطاء تحصل) وكشف الإعلامي لقمان أحمد، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السودانية، ملابسات بث آذان المغرب يوم الأحد الماضي قبل 10 دقائق من موعد الإفطار، مؤكدًا أنه “خطأ فادح، نحن إعتذرنا ونجدد إعتذارنا عبر برنامجك ،عمرو أديب”.

وقال أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الإثنين، إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار، موضحًا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك فاصلًا إعلانيًا كان مبرمجًا إلكترونيًا للبث قبل موعد الإفطار يليه آذان المغرب، وحدث خطأ تقني من المبرمج أدي لإذاعة الآذان مبكرًا عن موعده بعشر دقائق كاملة.

وأضاف المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السوداني، أن عدد كبير من متابعي التليفزيون الحكومي أفطروا بناءً على الآذان قبل موعده، وأنا شخصيًا أفطرت على الآذان الصادر من التلفزيون السوداني، معربًا عن اعتذاره على ذلك الخطأ غير مقصود.

وأعلنت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة التلفزيون الرئيسية، في نفس يوم الخطأ عن اعتذارها عن إذاعة أذان، الإفطار قبل 10 دقائق من موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

