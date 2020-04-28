كشف الإعلامي السوداني مازن تامر والذي أشتهر في سنوات ماضيات بتقديم برنامج الكاميرا الخفية عن مفاجأة كبيرة لزميلته الإعلامية آلاء المبارك “لوشي” ولجمهورها ومتابعيها.
وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد جاءت مفاجأة مازن في مقطع فيديو قام بنشره على حساب الإعلامية السودانية الشهيرة يظهر من خلاله وهو يقوم بممازحتها بطلقات كهربائية أثناء جلوسها على كرسي وحدة المونتاج (خلف الكواليس) عبر إحدى القنوات التي كانا يعملان بها.
نجمة قناة الهلال عبرت عن خوفها الكبير من تصرفات زميلها ووضح ذلك من خلال صرخاتها واستنجادها بزملائها المتواجدين معها داخل الوحدة, حيث طالبتهم بالتدخل وانقاذها من مازن تامر.
وكان الإعلامي قد كتب للحسناء لوشي على حسابها (انتي اتكهربتي قبل ياسمين صبري بسنين) لترد عليه لوشي بحسب ما رصد محرر أخبار الخليج 365 (بتفرق كهرباء من كهرباء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مفاجأة: لوشي جلست على الكرسي الكهربائي قبل الممثلة المصرية ياسمين صبري بسنوات.. شاهد لحظة بكاء النجمة السودانية لوشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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