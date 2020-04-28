تعرف على جزء من عقارات أمبراطورية (أسامة داؤود)

اتحاد الموظفين المستقلين بمصلحة الأراضي ولاية الخرطوم

بيان توضيحي

(عن حق الملكية وحق نقل الملكية)

إلحاقاً بالبيان التوضيحي رقم (١) ورقم (٢) ، والذي تحدثنا فيه عن بعض الممارسات السياسية المنحرفة باسم القانون ، وذلك تعليقاً على قرارات مايسمى بلجنة إزالة التمكين ، آثرنا هذه المرة أن لانخوض فيما ولغت فيه من قرارات يوم الخميس الفائت ، ورغم ذلك فالفرصة مواتية لتذكير الناس بأن حق الملكية واكتسابها أمر مقدس في الإسلام وفي جميع الشرائع السماوية ، ومن أبسط الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية التي طالما تغنت بها فئة الليبراليين الجدد في هذا الوطن المنكوب ، وغني عن القول أن حق تحويل الملكية هو حق شرعي وقانوني طالما اتسق مع التشريعات والأسس واللوائح ، لاينكر ذلك إلا من تلوثت قناعاته الفكرية ببقايا فلسفات الإشتراكية الآفلة .

لكن مايهمنا هنا الإشارة أن ما تسمى بلجنة إزالة التمكين لن تستطع المضي قدماً بنفس الوتيرة التي بيّنا خطلها في بياناتنا المشار إليها آنفا ، وذلك مايؤكد منطلقاتها السياسية والإنتقائية ، فهل يمكن للجنة أن ( تسترد) ممتلكات ( حزب الشاي مثلاً ) ، وحزب الشاي هنا – مالم يقتض السياق معنى ً آخر – يشير إلى بعض ممولي اعتصام القيادة العامة ، وتحديداً إمبراطورية ( دال وكوفتي) ، وعلى اعتبار أن اللجنة لم تُحَطْ علماً ببعض أراضي هذا الحزب ، نُرفق لعناية سيادة الفريق ورهطه عقارت ( مذكورة في نهاية البيان ) تمثل عينة معملية لجزء من ممتلكات هذا الحزب ، وهذا لايعني أن لنا ملاحظات في كيفية أيلولة هذه الأراضي لهذا الحزب ، رغم أن بعض هذه الممتلكات تستحق أن يُسال فيها حبرٌ غزير ، وسنفعل ذلك بإذن الله ، ونتمنى أن لايُفْهَم أننا نحرض اللجنة على هذا الحزب ، أو ( حزب السلطة الرابعة) وبعض الأحزاب التي سنشير إليها بحسب مقتضى الحال .

لا بد أن نشير إلى كتابات بعض فقهاء القانون فيما يلي معركة ( ذات الأراضي) وتحديداً إضاءات الأستاذ نبيل أديب المحامي و الدكتور سيف الدولة حمدنا الله ، اللَذَيْنَ اتفقا مع لجنة التمكين في النتيجة واختلفا معها في الوسيلة ، وهي ألّا استيلاء على ملكية أحد – أي أحد – إلّا بحكم قضائي . وفي المختتم وتماشياً مع شعارات حرية – سلام – عدالة ، فمن الخير أن يذهب الناس – كل الناس – إلى قضاء وطني وعادل ومستقل ، وبحسب موقع النيلين،وحتى ذلك الحين سنكون معكم في معركة التنوير الكبرى حتى النهاية .

جزء من عقارات أمبراطورية( أسامة داؤود ) :-

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٥٥ – ٥٦ – ٥٧ – ٥٩ – ٦٠ – ٦١ – ٧٠ – ٧٣ – ٧٩ – ٨٢ – ٨٥ – ٨٦ – ٨٧ – ٨٩ – ٩٥ – ٩٦ – ٩٧ مربع ٥ المقرن

القطع :

١٨٣ – ١٨٦ – ١٨٧ – ١٨٩ – ٢٣٠ – ٢٣١ – ٢٣٢ – ٢٣٣ – ٢٣٤ – ٢٣٦ – ٢٣٨ – ٤٠٤ – ٤٠٥ مربع حي الراقي

القطع :

٩٥٢ – ٩٥٥ – ٩٥٦ – ٩٥٧ – ٩٥٨ – ٩٦١ – ٩٦٢ – ٩٦٣ – ٩٦٤ – ٩٦٥ – ٩٦٦ – ٩٦٧ – ٩٦٨ – ٩٦٩ – ٩٧٠ – ٩٧١ – ٩٧٢ – ٩٧٣ – ٩٧٤ – ٩٧٥ – ٩٧٦ مربع الروابي

القطع :

١٧٥ – ١٧٦ – ١٧٧ – ١٧٨ – ١٧٩ – ١٨٠ – ١٩٢ – ١٩٤ – ١٩٥ – ١٩٦ – ٢٢٧ – ٢٢٨ – ٢٢٩ – ٢٤٠ – ٢٤١ – ٢٤٢ – ٢٤٣ – ٢٤٤ – ٢٤٥ مربع حي الراقي

القطع : ٢٥٦ – ٥٧٥ مربع ٢ الوادي

القطعة : ٧٠ مربع البحيرة

القطعة : ١٥٤ مربع ١ الامتداد

القطعة : ١٥٤ مربع ١ الحي الدبلوماسي

هذه القطع بمجموع مساحات ٧١٨١٣٨.٧ م٢ ، و هي قطع سكنية و تجارية و استثمارية و صناعية .

أما عقارات محمد صالح إدريس البشير ( كوفتي ) جزء منها :-

القطعة : ١٣٢٢ مربع ٣٤ السوق المحلي

القطع : ٢٧٠ – ٢٧١ – ٢٧٢ – ٢٧٣ – ٣٤٤ – ٣٥٨ – ٣٥٩ – ٣٦٠ – ٣٦١ – ٣٦٢ مربع ١ الحي الدبلوماسي

القطعة : ٥٦٥ مربع ٣ الدبلوماسي

القطع : ٢٩٨ – ٥٩٨ مربع ٥/٤ العرضة

القطعة : ٢٠٢٣ مربع ٢/٥ الصناعات

بمجموع مساحات : ٥٦٧٨ م٢ ، و هي أيضاً قطع سكنية و تجارية و استثمارية و صناعية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)