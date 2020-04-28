بلغت قيمتها مليون دولار… وصول (1,058,400) جرعة من أدوية الملاريا

التاريخ: 27-أبريل-2020
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في إطار دعم صندوق الدعم العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا، تسلمت وزارة الصحة الإتحادية مساء اليوم الاثنين الدفعة الثانية من أدوية معالجة الملاريا وهي عبارة عن 1,058,400 جرعة بقيمة مليون دولار، منها 545,460 جرعة للأطفال و 512,940 جرعة للكبار، وصلت للبلاد يومي 25 و 27 من الشهر الجاري.
الجدير بالذكر أن 1,058,400 هي من جملة أكثر من 7 مليون جرعة من خط علاج الملاريا الأول تم شراؤها عبر منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بتكلفة 7 مليون دولار.
وبحسب الصفحة الرسميةلـ(وزارة الصحَّة الإتحاديَّة)، تؤكد الوزارة على انها تعمل جاهدة رغم جائحة كورونا في مكافحة الملاريا وان الكورونا لن تؤثر على جهود الحكومة للقضاء على الملاريا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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