القضارف تستهدف زراعة اكثر من (7)ملايين فدان للموسم الصيفي

عقدت اللجنة العليا ﻻنجاح الموسم الزراعي الجديد بوﻻية القضارف برئاسة والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم رئيس اللجنة اجتماعها اﻻول بامانة حكومة الوﻻية البوم . وتناول الاجتماع استعدادات وترتيبات الوﻻية وشركاء اﻻنتاج بجانب رؤى المزارعين والمجهودات التي بذلت للدخول في الموسم الزراعي الصيفي الذي يستهدف زراعة اكثر من سبعة ملايين فدان. واكد اﻻجتماع بحسب سونا اهمية توفير مدخلات اﻻنتاج مبكراً على رأسها الوقود والتقاوي واأسمدة والمبيدات، اضافة الى وضع حلول ناجعة لقضايا الآفات الزراعية ووقاية النباتات وتذليل العقبات التي واجهت الموسم السابق. كما تطرق اﻻجتماع الى قضايا التأمين الزراعي والتمويل الرأسمالي لإعانة المزارعين على امتلاك الآليات والتقانات الحديثة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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