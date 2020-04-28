التاريخ: 27-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أشادت شرطة ولاية الخرطوم بمبادرة شرطة المرور بترحيل الكوادر الطبية في مستشفى أم درمان عبر الدوريات المرورية 777. وثمن مدير شرطة الولاية الفريق عز الدين الشيخ, في بيان يوم الاثنين, الدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به دائرة شرطة مرور الولاية وجهدها التوعوي والأرشادي في مجابهة إنتشار فيروس كورونا خدمة للمجتمع فضلاً عن مشاركتها في في ترحيل الكوادر الطبية العاملة بمستشفى أمدرمان إبان فترة حظر التجوال الطبي بالولاية عبر دوريات شرطة المرور (777) بما يعكس الدور الرائد للشرطة في خدمة قضايا الوطن المجتمعية والطبية. Advertisements وقام مدير شرطة الولاية بحسب صحيفة السوداني بتقديم شهادة إشادة لرئيس قطاع غرفة المرور (777) للمبادرة الإنسانية بحضور اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو مدير دائرةالشئؤن العامة. وأكد عز الدين, إستمرار المبادرات الشرطية في مجال التوعية والإرشاد المجتمعي وتضافر الجهود الرسمية والشعبية لكبح إنتشار جائحة كورونا, مشيداً بوعي المواطن في إنفاذ كافة الإجراءات الصحية في هذا الشأن والتقيد بالاحترازات والتدابير التي تصدر عن جهات الإختصاص مؤكدا جاهزية شرطة الولاية لتحقيق الامن والاستقرار بمحليات الولاية. الخرطوم( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشادة بترحيل الكوادر الطبية في مستشفى أم درمان بدوريات شرطة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.