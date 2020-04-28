عاجل | وزارة الصحة تتسلم ادوية ملاريا بقيمة مليون دولار

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الإثنين 27 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
تسلمت وزارة الصحة السودانية اليوم (الاثنين) الدفعة الثانية من أدوية معالجة الملاريا وهي عبارة عن 1,058,400 جرعة بقيمة مليون دولار، منها 545,460 جرعة للأطفال و 512,940 جرعة للكبار، وصلت للبلاد يومي 25 و 27 من ابريل الحالي، وذلك في إطار دعم صندوق الدعم العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا.
أثناء ذلك أكدت الوزارة في بيان صحافي انها تعمل جاهدة رغم جائحة كورونا في مكافحة الملاريا وان الكورونا لن تؤثر على جهود الحكومة للقضاء على الملاريا.
ويذكر أن 1,058,400 هي من جملة أكثر من 7 مليون جرعة من خط علاج الملاريا الأول تم شراؤها عبر منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بتكلفة 7 مليون دولار.
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