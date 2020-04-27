عاجل.. تعرف على سفراء السودان في مصر والسعودية والكويت وإثيوبيا

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الإثنين 27 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
قالت وزارة الخارجية السودانية، انها تلقت موافقة عدد من الدول على تعيين سفراء مفوضين.
وذكر بيان من الخارجية اليوم الاثنين، أن جمهورية مصر العربية وافقت على ترشيح، محمد إلياس سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان، كما وافقت المملكة العربية السعودية على ترشيح، عادل بشير سفيراً فوق العادة.
من ناحية أخرى، تلقت وزارة الخارجية تلقت موافقة على ترشيح جمال الشيخ سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وعبد المنعم البيتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
واشار البيان إلى ترشيح عبد المنعم أحمد الأمين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى دولة الكويت، كما وافقت البرازيل على ترشيح، حمدان وادي سفيراً فوق العادة ومفوضاً، بالاضافة إلى موافقة تركيا على تعيين عادل إبراهيم سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الجمهورية التركية.
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