ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓـﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻔﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ

الخليج 365 : شهدت ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ تصاعد بالاسعار ﺑﺎﺳﻮﺍﻕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﺍﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺗﺠﺎﺭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻠﻌﺘﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ. وبحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاثنين، فأن صفوف الخبز شهدت انفراجًا كبيرًا ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺮﻭﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ . ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ متصل شرعت ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻻﺧﻀﺮ ﻟﻼﺳﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 20/15/21 ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﻦﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.

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