رسمياً..الحكومة تستلم جبل عامر من شركة الجنيد

الخليج 365 :

عاد الفريق الذي ابتعثته الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة والتعدين إلى ولاية شمال دارفور لاستلام مربع جبل عامر من شركة الجنيد إلى الخرطوم بعد إنجاز مهمته.

وقالت مصادر عليمة إن الفريق المبتعث وقف على المربع المعني والدراسات التي تمت فيه والأعمال على الأرض وكشفت المصادر أن شركة الجنيد التي كانت تملك المربع وتنازلت عنه للحكومة قامت بحفر أكثر من 2700 متر لأخذ العينات لمعرفة احتياطي الذهب بالمربع إلى جانب حفرها أكثر من (21) بئراً.

وكشفت المصادر أن الفريق وقف على مصنع معالجة مخلفات التعدين (الكرتة) الذي تمتلكه شركة الجنيد وتنازلت عنه للحكومة حيث قام بحصر كل الموجودات بالمصنع بالإضافة إلى المخلفات الموجودة والآليات مع أخذ عينات من السيانيد والكربون الموجودين بالمصنع وحصر كل الموجودات بالمخزن وتقييم معسكر الشركة.