شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم إنه لا توجد مؤشرات لبدء عمليات الصيف التي تعنى بنجاح العروة الصيفية ودخول العروة الشتوية المقبلة بضمان 80%
وقال لـ (السوداني) إنه من المعتاد أن تبدأ عمليات التجهيز للموسم الصيفي في الأول من شهر إبريل والآن مضى عليها 27 يوماً ولم نر أي مواسير أو كراكات أو حتى مرور على المواقع لتحديد المطلوب لعمل اللازم، داعياً الجهات المختصة للقيام بعملها لضمان نجاح العروة الصيفية، مؤكداً أن انهيار أعمال الصيف تعني فشل العروتين الصيفية والشتوية .
وطالب ممثل المزارعين بقسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي بتوفير الجازولين للتحضير للعروة الصيفية بجانب حفر القنوات، وقال إن مشكلة الجازولين أثرت في عمليات التحضير وقد تؤثر في الموسم الصيفي .
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بالبدء في أعمال الصيف بمشروع الجزيرة والمناقل لضمان نجاح الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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