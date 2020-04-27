الداخلية تكشف خطة مواجهة خريف 2020م

التاريخ: 27-أبريل-2020
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قال وزير الداخلية الطريفي إدريس, ان ملامح خطة الدفاع المدني لمواجهة خريف العام 2020م، تستند على الدراسات السابقة لدرء مخاطر الخريف للأعوام الماضية.
وترأس السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء يوم الاثنين, الاجتماع الأول للجنة العليا لطوارئ الخريف للعام ٢٠٢٠.
من جانبه أشار الطريفي, إلى ضرورة الاستفادة من موسم الخريف في تنفيذ مشاريع حصاد المياه وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد الإجتماع بحسب صحيفة السودانى على أهمية تقييم تجربة العام السابق وذلك من أجل تفادي الآثار السالبة المحتملة لخريف هذا العام، بجانب وضع التدابير اللازمة للحد من السيول والفيضانات، مع إيلاء إهتمام خاص للولايات التي تضررت من خريف الأعوام السابقة، وأكد الإجتماع كذلك أهمية دور الإعلام في نشر التوعية المجتمعية بمخاطر الخريف ونشر ثقافة الدفاع المدني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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