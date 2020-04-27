ولاية الخرطوم والحرية والتغيير تؤكدان أهمية إجراء إصلاحات شاملة بالولاية

عقد والي الخرطوم المكلف دكتور يوسف آدم الضي اجتماعا اليوم مع اعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في اطار التفاكر بين الطرفين لحل مشاكل الولاية .

وأكد الإجتماع ضرورة وأهمية اجراء اصلاحات شاملة بالولاية في الجوانب الهيكلية والإدارية بما يتماشى مع روح ثورة ديسمبر ويلبي طموحات مواطني الولاية .

واوضح الوالي ان الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير الغرض منه الوصول الى مقترحات لحلحلة المشاكل التي تعاني منها ولاية الخرطوم واعتبر قوى الحرية والتغيير الجسم الاستشاري والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية

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واضاف الوالي انه بدأ بالجانب الاداري بالغاء منصب المعتمد حسب الوثيقة الدستورية واعفاء المديرين التفيذيين وتعيين مديرين جدد للمحليات وقال الوالي ان هناك ضعفاً واضحاً في الخدمات على مستوى المحليات خاصة الجوانب المتعلقة بتراكم النفايات والانقاض وفوضى الاسواق وضرورة اكمال تكوين لجان التغيير والخدمات وتفعيلها للقيام بمهامها كحكومات محلية.

واكد اعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بحسب وكالة السودان للانباء إستعدادهم الكامل للعمل مع ولاية الخرطوم لايجاد الحلول للقضايا الاساسية من خلال لجان متخصصة تبدأ بعملية اصلاح اداري شامل للوزارات والمحليات وكافة الوحدات والمؤسسات التابعة للولاية بما يعالج الضعف الراهن والعمل بروح الثورة لتحقيق التغيير المنشود وتعمل اللجان في مجالات قضايا معاش المواطن وصحة البيئة والنظافة واصلاح الطرق والاستعداد المبكر لفصل الخريف وتنظيم الاسواق ومعالجة الايرادات المالية.

واكدوا على ضرورة العمل مع الولاية لتجاوز المشكلات التي برزت اثر تطبيق الحظر الشامل لمواجهة وباء كورونا بتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين في الوقود والغاز والسلع الاستهلاكية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )