الطيب مصطفى يكتب: عندما تستغل كورونا سياسيا!

وتحدثنا القنوات الفضائية امس ومن بينها (الجزيرة) بأن معظم دول العالم بما فيها امريكا واوروبا التي يتوفى فيها يوميا الالاف من مرضى الكورونا ، تحدثنا بأنها خففت من اجراءات الحظر وقللت من ساعاته وفتحت اقتصادها واسواقها كليا او جزئيا ، اما السودان الذي لا يقارن من حيث عدد الاصابات والوفيات فحدث ولا حرج!

مصر خففت اجراءات الحظر وفتحت الاسواق بالرغم من ان متوسط الوفيات فيها بالكورونا يوميا اكبر من اجمالي من اعلن عن وفاتهم في السودان!

عدد الوفيات رسميا في مصر حتى امس (317) والمصابون (4534) اما مصابو الامس فقد بلغ عددهم (210) !

السعودية خففت الحظر في كل ربوعها ما عدا مكة المكرمة بالرغم من ان عدد وفياتها بلغ (144) ومصابيها (18811).

اما عندنا هنا ، حيث يقل تأثير الكورونا وحيث من يموتون بالملاريا وفي الولادة ربما كانوا اكثر من الكورونا ، فان عدد الوفيات بالكرونا وصل حتى الان الى (22) بينما بلغ اجمالي الاصابات (275)

بالرغم من ذلك فان وزارة الصحة وحكومة قحت يفرضون علينا حظرا شاملا!!!!

بربكم ماذا نسمي ذلك ، ومن هو المؤهل من حيث الخبرة والكفاءة ليتخذ القرار الفني الصحيح؟!

لا تقولوا لي انه وزير الصحة د.اكرم الذي (عرفنا الفيهو) منذ (جليطة) حمى الوادي المتصدع التي افقدت السودان عدة مليارات من الدولارات التي تشتد الحاجة اليها!

اسالك بالله يا اكرم ان تقرأ ما يجري في العالم وتتخذ القرار الصحيح بشجاعة بعيدا عن (املاءآت) السياسة!

قصة مهداة للجنة ازالة التمكين

دخلت امرأة على الوزير العباسي ابن الفرات فتشفعت إليه وترجته أن يرجع إليها مزرعتها —وقد كان غصبها دون وجه حق— فأبى، فقالت له : سأدعوا عليك… فقال لها ساخراً : عليك بالثلث الأخير من الليل .. فلزمت الثلث الأخير شهراً تدعوا عليه ، ‘تقول اللهم ياقاصم الجبارين اقصم ابن الفرات ، فنكبه الله على يد الخليفة القاهر فقطع يده وبعد أسبوع قطع رأسه!

فقالت العجوز متشفية :

إذا جار الوزير ونائباه…

وقاضي الأرض أجحف في القضاء..

فويل ثم ويل ثم ويل…

لقاضي الأرض من قاضي السماء.

عندما يصبح طبيب الاجهاض مفتيا!

هل سمعتم بفتوى طبيب الاجهاض الشهير الذي ملأت فضائحه الدنيا وشغلت الناس والذي كان يحرص على تصوير عملياته بما يصاحبها من ممارسات جنسية مثيرة للغثيان مع ضحاياه؟!

تفتقت عبقرية الرجل عن تقديم فتوى عجيبة بالفيديو يطلب فيها من الناس الافطار في رمضان معللا ذلك بقوله إن الحديث الشريف قال (لا ترموا انفسكم للتهلكة ومضارفة المؤمن على نفسو حسنة)! .. هذا ، والله العظيم ، ما قاله فقيهنا النحرير بدون ان يطرف له جفن او تهتز له شعرة!

لا تدهشوا ايها الناس ففي زمن قحت كل شيء جائز ، فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه ، وقد غدا الدين كلأ مباحا يتطاول عليه كل من هب ودب!

الم تسمعوا بآخر تصريحات مفرح وزير شؤون دينية قحت الذي سبق له أن اعلن أنه يبحث عن (عبدة الأوثان لانهم جزء من وزارته) ، فقد قال الرجل _ لا فض فوه _ : (الابدان مقدمة على الأديان) وكان قد سبق ذلك بفتوى أخرى قبل نحو ثلاثة اسابيع ، قال فيها إن (النفس مقدمة على الدين) في المقاصد الشرعية ، رغم علمه أن الله تعالى قال : (وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُونِ) ، وبالرغم من علمه كذلك ان المؤمن يضحي بنفسه جهادا في سبيل الله من اجل دينه ، فقد قال تعالى في كتابه العزيز (إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَ ٰ⁠لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَیَقۡتُلُونَ وَیُقۡتَلُونَۖ)

بالله عليك يا مفرح اترك الفتوى لمجمع الفقه الاسلامي رفقا بنا وبديننا وبنفسك قبل ذلك.

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صحيفة الانتباهة