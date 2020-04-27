فرار مشيعين من مقابر بجنوب الخرطوم

فر مشيّعون لجنازة من مقابر الأندلس “جنوب الخرطوم”، تحسباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ الذي ضرب أنحاء متفرقة من الدول. وبحسب صحيفة (مصادر)، فأن أسباب هروب المشيعين ترجع لمصادفتهم تشييع جنازة لمصاب بفيروس كورونا، برفقة الشرطة والكوادر الطبية. Advertisements وقال شهود عيان، إن المشيعين أصابهم الذعر لحظة إحضار جنازة “مُكيسة”، ووضعها أمامهم للصلاة عليها برفقة المتوفي الآخر، الشيء الذي دفعهم للهروب، ولم يتبق منها إلا قلة يحسبون بأصابع اليد الواحدة. الحرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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