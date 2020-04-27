بابكر سلك يكتب: عندما يغلق وطن احضانو

*اتخذت الحكومة السودانية قرارا قضى باغلاق جميع الموانئ والمطارات والثغور

*هذا القرار طبعا لمقاومة (قليلة) لاقبل لنا بها

*وخوفا من اي زول يقل ليهو قليلة كورونا ويجي يقضي بيها علي الملايين من ابناء الوطن العالقين بالحياة رجالة بعد تلاشي جميع اسباب الحياة بالنسبة لهم

*ولولا الحياء لصرخنا (واااااااي) من(الدغوتات) التي ضغطتنا لما طلعت زيتنا

*قرار صدر لضمان عدم تفشي الداء اللعين

*هذا يخص العالقين خارج الوطن

*اما المعلقين من عراقيبهم وحلاقيمهم امام الطلمبات والمخابز وفي صفوف الغاز

*فان القرار لم يشملهم وكأن كورونا خجلا تتواري منهم ولا تتجول بين أنوفهم المشرئبة للعيش الكريم دوما

*اذا قلنا قرار اغلاق الوطن لاحضانو في وجه العالقين هو قرار دولة محترمة تهتم بأمنها الصحي

*فان هذا القرار يجعل الدولة محترمة اذا تعقبت ابنائها خارج اراضيها وخارج اقليمها بالاهتمام وحلحلت المشاكل من ناحية اسكانهم واعاشتهم والاهتمام بهم لدرجة علاجهم بل وضمان حجرهم خارج الدولة الام لضمان عدم تعرضهم للطاعون الذي ركعت له امريكا بكل جبروتها وبترامبوها المغرور

*ولكن ان تقرر الدولة اغلاق المعابر واغلاق احضانها في وجه ابنائها دون ادني اهتمام

*فان ذلك جدير بوصفها باي وصف الا وصف دولة محترمة

*ايها الناس

*جائحة كورونا كانت سبب في كثير من دعومات المنظمات القارية والعالمية

*هذه الدعومات بالتأكيد حتما ستعود علي ما تمت لاجله

*اجله ده فيهو المواطن العالق

*فاذا علمنا ان اهلنا بمصر اسنجابوا لتوجيهات السفارة

*وعادوا ادراجهم للقاهرة

*العميان شايل المكسر

*وسلموا جوازاتهم علي الاقل ان لم يكن بتوجيهات السفارة فبمعرفتها

*لسماسرة جل همهم المكسب

*واحتفظ السماسرة بتلك الجوازات لضمان سداد السفارة للاجرة

*ولضمان اثاث الشقق

*يعني بالعربي كدة جواز العالق مرهون

*فهل في هذا التصرف ما يدفع لاطلاق دولة محترمة علي عازة؟؟؟

*مع العلم بان رفض الحكومة لمبادرة عصام الشيخ غير مبرر

*ورفض الذين وصلوا من الامارات للحجر بالخرطوم بحجة انهم تم حجرهم بالامارات

*يجب ان لايكون سببا لرفض مبادرة عصام الشيخ

*وهروب بعض الناس من الحجر بعد ان سمحت لهم السلطات بالدخول بشرط الحجر

*ايضا لايكون سببا كافيا لرفض مبادرة الاخ عصام والتي لاتكلف الدولة الا القوات التي تضمن حفظ المحجورين داخل الحجر

*ايها الناس

*ناس حمدوك

*الشعب جابكم لاجل كرامته

*والآن تمتهن كرامة البعض خارج حضن الوطن

*فلا تدفعوا الشعب لان يفقد ثقته فيكم

*كما وان الجانب النفسي اساسي في القصة

*فالمحجور داخل اسوار الوطن يكون اسعد من المطلوق خارج الاسوار ولايدري كيف يلج لحضن الوطن

*تمنياتي ان تنبثق لجنة عن اللجنة التي انبثقت وماقدمت شئ

*لتعيد النظر في شأن العالقين خارج الاسوار

*الواحد فيهم بقي زي الحمامة الجات المغرب ولقت القفص مقفول

*تحاول تدخل

*تطير وتقع

*الي ان يدخل الظلام

*وتحين مواعيد عشاء الكديس

*فلا تدعوا حماماتنا لكديس مصر

*كديس مصر بالنهار الله يستر

*ايها الناس

*بالتوقيع علي التعهد بالبقاء بالحجر طيلة الفترة

*ضمان للجهات الصحية وفرج للعالقين

*المهم

*الكاسرين كورونا بالمعابر

*والكاسرين كورونا بالداخل

*كلهم عالقين ومعلقين الامر علي حكومة حمدوك من بعد رب العالمين

*المهم

*قالوا مجلس المريخ يفاوض الاتحاد لدفع عقوبة كوكو من غرامة كاس لصالح المريخ

*هل يعني ذلك ان مجلسنا تكسرت مجاديفو مع المخالصة المفقودة؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*نحنا ملتزمين بالحجر يا والينا

*لانو كل الطرق تؤدي الي روما

*وطلب العلم بالصين سنة مافرض علينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال قلت لي القحة ولا صمت الخشم؟؟؟؟

والي لقاء

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صحيفة الانتباهة