د.حمدوك : إنتاج غير مسبوق للقمح هذا الموسم

ترأس دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي القادم، مؤكداً على الدور المهم الذي يؤديه القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد، لما يتميز به السودان من إمكانات زراعية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشار سيادته خلال الإجتماع بمجلس الوزراء بحسب وكالة السودان للانباء إلى أن الإنتاج غير المسبوق لمحصول القمح خلال الموسم الشتوي، كان نتيجةً لتضافر الجهود الرسمية والشعبية بالبلاد.

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من جانبه أوضح وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف في تصريح صحفي أن الإجتماع استعرض معظم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عموماً، والترتيبات التي تمت من أجل إنجاح الموسم الزراعي الصيفي القادم بصفة خاصة .

وهنأ وزير الزراعة الشعب السوداني بنجاح الموسم الشتوي السابق والإنتاجية الكبيرة التي تحققت ، مؤكداً أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ونقطة الإنطلاق لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً في عملية الإرشاد الزراعي ونقل التقانة إلى جانب تنظيم المزارعين في جمعيات التعاون الزراعي وذلك من أجل إحكام التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالعمليات الزراعية .

وأشاد الوزير بالمبادرة التي قدمها تجمع المهندسين الزراعيين والتي دعت لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية من أجل تطوير القطاع الزراعي بالبلاد.

وخُلص الإجتماع الى تكوين عدد من اللجان التي تختص في مجملها بتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )