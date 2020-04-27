المؤتمر السوداني: إتفاق الحكومة والجبهة الثورية في مسار دارفور يخاطب جذور...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد حزب المؤتمر السوداني أمس الأحد بالإتفاق في مفاوضات السلام مسار دارفور مع الجبهة الثورية والذي خصص بموجبه 40% من ثروات الإقليم المعدنية والنفطية لمشاريع التنمية به.

وقال السوداني في بيان له “نشيد بهذا الإتفاق بما حمله من منهج في إرساء قيم العدالة وفي مخاطبة جذور الأزمة وتفكيك الهيمنة التاريخية للدولة المركزية على موارد الأقاليم.

وأشار الحزب إلى أهمية تعميم هذا النهج على كافة المناطق المهمشة، لتمكينها من ثرواتها وإنهاء جميع أشكال الإختلالات غير العادلة، التي أتسمت بها الدولة السودانية ما بعد الإستقلال.