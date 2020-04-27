شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أشاد حزب المؤتمر السوداني أمس الأحد بالإتفاق في مفاوضات السلام مسار دارفور مع الجبهة الثورية والذي خصص بموجبه 40% من ثروات الإقليم المعدنية والنفطية لمشاريع التنمية به.
وقال السوداني في بيان له “نشيد بهذا الإتفاق بما حمله من منهج في إرساء قيم العدالة وفي مخاطبة جذور الأزمة وتفكيك الهيمنة التاريخية للدولة المركزية على موارد الأقاليم.
وأشار الحزب إلى أهمية تعميم هذا النهج على كافة المناطق المهمشة، لتمكينها من ثرواتها وإنهاء جميع أشكال الإختلالات غير العادلة، التي أتسمت بها الدولة السودانية ما بعد الإستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر السوداني: إتفاق الحكومة والجبهة الثورية في مسار دارفور يخاطب جذور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.