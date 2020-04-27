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إغلاق سوق القضارف العمومي

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بدأ صباح اليوم تنفيذ اﻻغلاق الكلي لسوق مدينة القضارف العمومي والذي سيستمر لمدة عشرة ايام اعتبارا من اليوم وفقا للقرار الذي صدر من اللجنة العليا لمجابهة جائحة بالوﻻية نهاية اﻻسبوع المنصرم

 

وكشفت جولة قامت بها وكالة السودان للانباء وسط مدينة القضارف نجاح اغلاق السوق بصورة كاملة وانتشار كثيف لقوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة واحكام قبضتها علي مداخل ومخارج السوق ومنع حركة المارة عبر الشوارع الداخلية اﻻ للصيدليات والمستشفيات

 

واشاد السيد عباس ادريس المدير التنفيذي لبلدية القضارف بالدور الهام الذي اضطلعت به الجهات اﻻمنية كافة لتنفيذ برنامج السوق العمومي مع استثناء الاسواق الفرعية وبقاﻻت اﻻحياء والسوق المركزي كما تم ايقاف حركة المواصلات الداخلية بالمدينة والمحليات احكاما ﻻنفاذ التباعد اﻻجتماعي.

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وقال عباس ان استمرار الحظر لمدة عشرة ايام سيكون له مردود ايجابي ملحوظ علي نظافة واصحاح البيئة وازالة التعديات بوسط المدينة عامة والسوق العمومي خاصة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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