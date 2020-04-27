إعلان نتيجة الاساس بسنار مطلع مابو

أعلنت وزير التربية والتوجيه المكلف د. مناهل موسى، عن إن نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل.

وقالت د. مناهل بحسب صحيفة السودانى إن امتحانات هذا العام جاءت في ظروف بالغة التعقيد مع تداعيات جائحة كورونا ولكن بتعاون الجميع انتهت مرحلة التصحيح ، مشيرة إلى التزام المعلمين والمعلمات بكافة التدابير الوقائية خلال فترة التصحيح تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

يذكر أن امتحانات هذا العام عقدت في الخامس عشر من شهر مارس المنصرم وجلس لها (21324) طالبا وطالبة موزعين على (216) مركزا على مستوى ولاية سنار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )