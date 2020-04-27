الفنانة سارة النور ( صورة اقرب الى الحقيقة )

ضيفتنا الأولى فى زاوية ( صورة أقرب الى الحقيقة ) استطاعت بموهبتها ان تكوِّن شخصيتها الفنية المستقلة وتنفذ بصوتها «طوعا» لدواخل الناس.. عبر برنامج «نجوم الغد» كانت إطلالتها الأولى التقيناها وكانت هذه الدروشة الخفيفة مع الفنانة سارة النور ..

صورة مقربة

سارة النور عبد الرحمن.. اطلالتى الأولى على الدنيا كانت بمدينة سنار، حيث نشأت وتشكلت ودرست الاساس بمدرسة ذات النطاقين، والثانوى بود تكتوك، ثم التحقت بجامعة السودان وتخرجت فى كلية تكنولوجيا الاغذية اسرتى الصغيرة تتكون من والدي ووالدتي واخوتى على – محمد والتومات صفاء – ومروة وريان

الخوف من الظلام والكلاب

وتكشف عن نقاط ضعفها وعيوبها والاشياء التى تخاف منها تقول ( اهم نقاط ضعفى ان دموعى قريبة وتنهمر حينما اشاهد انساناً متألماً او فقيراً اومريضاً وعيبى الوحيد الطيبة الزائدة اذا اعتبرنا ان الطيبة عيب احيانا تسبب لى طيبتى مشاكل كثيرة وبخصوص الخوف اخشى الكلاب وارتعب من الاماكن المظلمة ).

تواريخ مهمة

وعن اهم التواريخ فى حياتها تقول سارة ( بالطبع اول واهم تاريخ فى حياتى يوم ميلادى الذى يوافق 13/3 وايضا هناك يوم اعتز به كثيرا يوم تخرجى في جامعة السودان 11/5/2008 واتفاءل بالرقم 3 وكثير من الاحداث السعيدة فى حياتى ترتبط بهذا الرقم )

صدفة خير من ألف ميعاد

وعن ما إذا كانت تؤمن بالصدفة تقول ( أجمل الأشياء هي تلك التي ترتبها الصدفة لكن ذلك لا يعنى ان نعتمد على الصدفة فى الحياة الصدفة هى حالة قدرية ولا أنكر بأنها لعب دوراً في حياتي ويقول المثل رب صدفة خير من إلف ميعاد ).

أول صيام تجربة لا تنسى

تسرح سارة لبعض الوقت وهى تتذكر أول تجربة صيام ( كان ذلك قبل سنوات على وجه التحديد في عام 1995 اذكر تماما يومها كنت في السنة السادسة بمرحلة الأساس فكرت فى الصيام وصمت ولكن لم أكمل اليوم حيث شعرت بتعب وهبوط وفى اليوم التانى كررت المحاولة ونجحت فى الصيام حتى موعد الإفطار وتلك تجربة لا تنسى نسأل الله ان يتقبل صالح الإعمال ).

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أشياء التي أحرص عليها في رمضان

وعن أهم الأشياء التي تحرص عليها في رمضان تقول ( طبق شوربة الضأن على مائدة الإفطار الى جانب عصير التبلدى والتمارين الرياضية داخل الصالة الى جانب المشى احرص كل الحرص على إنقاص وزنى ودائما ما أنجح في ذلك وكذلك احرص على دخول المطبخ ومساعدة ماما وإنا طباخة ماهرة أجيد عمل أطباق التقلية وسلطة الروب وأشياء أخرى ).

قطر و نحن ما ناسك

وعن الحكمة التي تؤمن بها والرحلات الفنية وهواياتها والأغنية التى تحبها تقول ( اول رحلة كانت شخصية للسعودية وأول رحلة فنية فى شهر فبراير الماضى سافرت الى دولة قطر الى جانب ريماز ميرغنى وشريف الفحيل وفريق نجوم الغد، وحكمتي المفضلة اذا صبرت وكنت صاحب عزيمة سوف تنال ماتريد اما هواياتي أحب مشاهدة مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية واغنيتى المفضلة رائعة نحن ما ناسك للراحل صالح الضى )

قصتي مع الرحبانية فيروز

وعن علاقتها بالأزياء والموضة ولونها المفضل وبرجها وعلاقتها بالمطربة اللبنانية فيروز تقول ( لست مهووسة بمتابعة الموضة ولونى المفضل الأزرق السماوي وإنا من مواليد برج الحوت وعلاقتي بفيروز قائمة على الإعجاب، كنت استمع الى صوتها الملائكي منذ الطفولة من خلال الأشرطة التى كانت لدى خالي ثم جاءت مرحلة ترديد أغنياتها بفضل تشابه طبقات صوتى مع صوتها واحب أغنياتها إلى فلبى ليالي الشمال ).

أصدقائي في الفن والحياة

وعن أصدقائها بالوسط الفنى والحياة تقول سارة ( فى الوسط الفنى تجمعني صلات وصداقة مع مجموعة من الأعزاء منهم صفوت الجيلى – إنصاف فتحي – عافية حسن و وايضا زملائى بجامعة السودان مختار- محمد الزبير – سماح نصر الدين وآخرين

الخرطوم ( وليد كمال )

صحيفة ( أخبار الخليج 365 )