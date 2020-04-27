سنار: إجراءات إضافية للحد من كورونا

أعلن وزير الصحة المُكلف بولاية سنار، علم الهدى أبوكليب، عن ترتيبات للحد من انتشار فيروس كورونا بالولاية، في أعقاب ظهور حالة خلال الأيام الماضية.

وقال أبوكليب لـ صحيفة (مصادر)، إن الحالة المصابة لرجل “مخالط”، يبلغ من العمر (74 سنة) من منطقة شرق سنار، منوهاً إلى وجود حالتي اشتباه يجري التأكد منهما في أحد معامل مدينة مدني.

وشكا وزير الصحة بسنار من عدم توافر الألبسة الواقية الكافية للكوادر الطبية والصحية في مراكز العزل، ودعا الحكومة المركزية والجهات المختصة إلى تدارك الموقف تحسباً لتزايد حالات الإصابة بكورونا.

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وأبدى أبوكليب، مخاوفه من ازدحام الأسواق الصغرى بالمواطنين بعد إغلاق الأسواق الكبرى، مؤكداً اتخاذ حكومة الولاية لإجراءات احترازية إضافية خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )