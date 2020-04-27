عاجل..(38) إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا فى الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الإثنين”، عن تسجيل (٣8) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة من الحالات السابقة. وذكرت تقارير وبائية وفق تعميم صحفى حصلت (أخبار الخليج 365) على نسخة منه اليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم؛ ليرتفع العدد منذ بداية انتشار الفيروس بالسودان إلى (275) حالة، متضمنة (22) وفاة، في حين تماثلت حالة واحدة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (21). الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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