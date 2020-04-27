إعفاء و تعيين 6 من المديرين التنفيذيين بمحليات ولاية الخرطوم السبع

التاريخ: 27-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، قرارًا قضى بإعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين بمحليات الولاية السبع وتم تعيين مصطفى دفع الله مديراً تنفيذياً لمحليةَ الخرطوم،بحسب صحيفة السوداني وأحمد السماني عبدالرازق لمحلية أم درمان، بالإضافة إلى عبدالمنعم عمر أحمد لمحلية بحري، و عمادالدين خضر محمد لمحلية جبل أولياء، فضلاً عن الهادي عبدالسيد إبراهيم لمحلية كرري، وعلي أحمد الشيخ لمحلية شرق النيل، ورابح أحمد حامد لمحلية أمبدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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