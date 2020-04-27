قرارات عاجلة في ولاية الخرطوم.. إعفاء وتعيين هؤلاء

الإثنين 27 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أصدر الدكتور يوسف ادم الضي الوالي المكلف لولاية الخرطوم قرارا قضى بموجبه إعفاء وتعيين المدراء التنفيذيين بمحليات الولاية السبع .

Advertisements وشمل القرار تعيين مصطفى دفع الله مديرا تنفيذيا لمحلية الخرطوم وأحمد السماني عبدالرازق مديرا تنفيذيا لمحلية ام درمان، وعبدالمنعم عمر أحمد مديرا تنفيذيا لمحلية بحري. وأشار القرار لتعيين عماد الدين خضر محمد مديرا تنفيذيا لمحلية جبل اولياء والهادي عبد السيد ابراهيم مديرا تنفيذيا لمحلية كرري وعلي أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لمحلية شرق النيل و رابح أحمد حامد مديرا تنفيذيا لمحلية أمبدة. ووجه القرار الجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

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