عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 27 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الحكومة تنفي بيع ميناء بورتسودان

مستندات تكشف امتلاك منظمة الدعوة الاسلامية المحلولة لشركة تعدين

السودان يسجل 24 اصابة 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الوساطة : اتفاق على منح دارفور 40% من الموارد المحلية

الحكومة تعتزم تشكيل الية توفير وقود خاص لقطاع التعدين

الجريدة :

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﻔﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮرﺗﺴﻮدان ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎراﺗﻴﺔ

ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام دﻋﻮات اﺻﻼح ﻗﺤﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرب ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻨﻘﻞ 29 الف من العالقين السودانيين بالخارج

ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺣﻤﺪوك ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺠﺰرة ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم

اﻏﻼق ٤ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻴﺤﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻟﻐﺎز

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻔﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ

ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام دﻋﻮاتاﺻﻼح )ﻗﺤﺖ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرب ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻘﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ﺑﻤﺼﺮ ﻳﻬﺪدون ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﻔﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة

دال اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗُﻐﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان لإﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

الوطن

(الوطن) تتحصل على مستندات تثبت علاقة شقيق المخلوع عبدالله البشير بشركة ايرو التي يترافع عنها المحامي نبيل أديب ضد قرار لجنة إزالة التمكين .

حماية المستهلك تطالب رئيس الوزراء بوقف قرار دخول شحنة الملابس المستعملة .

المهندس معتز الحسن: القانون الدولي يعطي السودان الحق في المطالبة بوقف تشييد وملء سد النهضة وهؤلاء أضاعوا حقوق الأجيال .

دونالد بوث :الدعم السريع شريك في الحكومة وجزء مهم في المنظومة العسكرية .

إجراءات مشددة داخل تلفزيون السودان بسبب رفع الأذان قبل موعده .

تسجيل (24) إصابة جديدة بكورونا و٤(4) وفيات .

أخبار اليوم

تسجيل (24) حالة جديدة ليرتفع العدد إلي (237) اصابة و (4) وفيات جديدة بفيروس كورونا .

إحالة حالات مشتبه بها بكورونا في شمال بحري إلي الوبائيات .

بإشراف القوات النظامية.. وزارة الطاقة والتعدين تعتمد آلية مشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء .

توضيح من الشرطة حول شكوي وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشى .

جمال عنقرة : العسكريون.. بين المطرقة والسندان .. خرجت من أزمتي الصحية الأخيرة بدروس وعبر عظيمة .

ناشط يدعو الحكومة لإدخال تعديلات كبيرة على خطة الحظر…. عسيل هنالك مليون تصريح لعبور الكباري والتجول في العاصمة .

السوداني

مكتب رئيس الوزراء : خبر بيع ميناء بورتسودان عارٍ من الصحة .

غرب كردفان واليونسيف توقعان على خطة التنمية للعام 2020 .

الوساطة تعلن التوصل لإتفاق حول نسبة دارفور من الموارد .

مدير الموانئ ينفي الخصخصة ويكشف عن تخصيص (300) مليون دولار كخطة إسعافية لتطوير وتحسين التشغيل .

تلفزيون السودان يعتذر عن خطأ رفع آذان المغرب قبل موعده .

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السوداني الدولية

(4) وفيات و(24) إصابة جديدة بـ (كورونا) .

نواب اختصاصيين مخالطين يرفضون فحص (كورونا) والعزل .

تفريق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع مدير شرطة ام روابة يصر على تنفيذ قرار أحمد هارون .

الملم تستنجد بالدعم السريع لحسم ظواهر وانفلاتات .

(السوداني الدولية) ترصد خروقات قرار والي جنوب دارفور بشأن كورونا .

اليوم التالي

(اليوم التالي) تنشر مخرجات اجتماع لجنة العالقين السودانيين بمصر

رئاسة الوزراء تنفي شائعة بيع ميناء بورتسودان .

الصحة تعلن عن (9) ولايات متأثرة بفيروس كورونا وتسجيل إصابات و وفيات جديدة .

مندوب السودان الدائم بمجلس الأمن يدعو لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

اجتماع مشترك يبحث إمكانية توفير الوقود لشركات التعدين .

آخر لحظة

الحكومة تنفي بيع ميناء بورتسودان .

حريق يقضي على (150) منزل بالفاشر .

السفارة تماطل العالقين بالهند تشيناي .

(24) اصابة بكورونا ليصل العدد 237 متضمنة 4 وفيات .

ناسنا

تسجيل (24) حالة اصابة جديدة و(4) وفيات بفيروس كرونا .

الوساطة تعلن التوصل لإتفاق حول نسبة دارفور من الموارد .

الحكومة تنفي بيع ميناء بورتسودان .

مدير التلفزيون القومي يحقق في رفع الاذان .

النيل الدولية

مكتب رئيس الوزراء: خبر بيع ميناء بورتسودان عارٍ من الصحة .

تسجيل (24) حالة إصابة جديدة بكورونا متضمنة (4) حالات وفاة .

اكتمال العمل بمركز العزل الصحي بمستشفى الخرطوم .

مصرع شخص وإحتراق أكثر من (150) منزلا بريفي الفاشر الغربي .

حريق بسوق القش بالوحدة الإدارية للصناعات والمواشي بالقضارف .