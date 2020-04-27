مصدر طبي يكشف رفض نواب اختصاصيين مخالطين فحص (كورونا) والعزل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف مصدر طبي عن رفض اثنين من نواب الاختصاصيين إجراء فحص كوفيد ١٩المستجد والخضوع لإجراءات العزل.

وقال المصدر ل(السوداني الدولية) إن أحد الاختصاصيين يعمل في جراحة العظام واﻻخر يعمل في الطوارئ باحد مراكز العزل مبينا انهما رفضا اجراء الفحص المعملي ودخول العزل رغم الاشتباه فيهما باﻻصابة ب(كوفيد19) مشيرا إلى أن الأول خالط مصاب اجريت له عملية جراحية بمستشفى يتبع للقوات النظامية وأن الكادر المعني كان من ضمن فريق الجراحة الذي أدخل العزل، ونوه إلى أن الكوادر التي كانت معه ظهرت عليها اﻻصابة بالفيروس واضاف المصدر أن نائب اختصاصي طب الطوارئ خالط مصاب أدخل للعلاج بمكان العزل ورغم ذلك رفض الفحص والعزل مشيرا إلى أن الإصابات عديدة بالفيروس في مركز العزل الذي يعمل به.

وافاد المصدر أن الاختصاصيين اللذان رفضا الفحص يتحركان بصورة عادية دون وضع موانع انتقال عدوى او احتراز للآخرين مبينا أن كل منهما يعيش في سكن مشترك (ميز) لأطباء وحدد موقع سكنهما موضحا أن احدهما يسكن بالخرطوم جنوب مستشفى الخرطوم واآخر يسكن عند تقاطع شارع الستين مع اوماك.

وابدى المصدر تخوفه من خطر انتشار وانتقال العدوى من الاختصاصيين الاثنين.

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