تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مواطن رفضت السويد معالجته

أرسلت تركيا طائرة إسعاف إلى السويد لإجلاء مواطنها أمر الله غولوشكن، بعد أن رفضت مستشفيات هذا البلد معالجته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، تخصيص طائرة لجلب المواطن المريض استجابة لطلب ابنته المساعدة من السلطات التركية.

وأرفق الوزير تغريدته بصورة للطائرة التي انطلقت الساعة السادسة (3.00) بتوقيت غرينتش إلى السويد مع الطاقم الطبي.

وأضاف قائلا “ليلى العزيزة.. أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لجلبكم إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك”.

Advertisements

وكانت ابنتا المواطن (ليلى وسميرة) في مدينة مالمو السويدية قد طلبتا المساعدة من أنقرة عبر تويتر.

وقالت ليلى في تغريدتها “أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا”.

وأردفت “بعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا أخرجوه من المستشفى، وطلبوا منه البقاء في المنزل”.

وعقب تلقيها نبأ انطلاق طائرة الإسعاف التركية، شكرت ليلى -عبر تغريدة- الوزير قوجة والرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلق على هذه الحادثة الإنسانية رئيسُ دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بحسب الاناضول قائلا :”مستشفيات السويد رفضت معالجة مواطننا، تركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال هذا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)