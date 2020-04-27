توقيع خطة عمل حكومة النيل الازرق و اليونسيف

وقعت حكومة ولاية النيل الازرق ممثلة في اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف والاستاذ خالد موسي مدير منظمة اليونسيف علي خطة عمل اليونسيف للعام 2020 بتكلفة اجمالية تبلغ. 8 مليون و723 الف دولار، وذلك اليوم بقاعة الامانة العامة لحكومة الولاية بحضور جلال الدين المنصوري امين عام حكومة الولاية وعبدالله علي فضل مفوض العون الانساني وعاطف محمد ابراهيم مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة الوزير المكلف والعميد امن محمد الحافظ مدير المخابرات العامة بالولاية.

وفي تصريح بحسب سونا، اكد اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف ان منظمة اليونسيف بالولاية شريك اصيل مشيرا الي ان مشروعاتها ظاهرة للعيان في كافة المجالات.

وقال يس ان اهتمام اليونسيف بالعمل في مناطق الهشاشة والنازحين واللاجئين يعد من اولويات حكومته مبينا ان مشروعات المياه بالولاية وجدت اهتمام متعاظم من قبل اليونسيف مشيرا الي خطة العمل للعام 2020 يعول عليها كثيرا في احداث نقلة في مجال الصحة والتعليم والمياه بجانب التغذية وحماية الاطفال.

من جانبه اوضح الاستاذ خالد موسي مدير مكتب منظمة اليونسيف ان الخطة تركز علي مجابهة مرض كورونا بتوفير المعينات الطبية للكوادر الطبية وبرامج رفع التوعية ومحاربة العدوي وانتشار المرض والاستعداد والاستجابة لمخاطر الخريف من سيول وفيضانات وامراض الخريف بصورة عامة بجانب التركيز علي تقديم الخدمات في مناطق الهشاشة والنازحين والعائدين بمحليات( الكرمك – قيسان – باو).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)